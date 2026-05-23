La Framboisière

Randonnée & Artisanat

4 D25 La Framboisière Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

11km de randonnée découverte du patrimoine naturel autour de La Framboisière et de l’étang de la Benette. Puis reprenez des forces avec un pique-nique avant votre après-midi à l’Atelier Sylluc. Une visite de l’atelier, une découverte et une initiation à la céramique vous y attendent !

11km de randonnée découverte du patrimoine naturel autour de La Framboisière et de l’étang de la Benette. Puis reprenez des forces avec un pique-nique avant votre après-midi à l’Atelier Sylluc. Une visite de l’atelier, une découverte et une initiation à la céramique vous y attendent ! 25 .

4 D25 La Framboisière 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

an 11km hike to discover the natural heritage around La Framboisière and the Etang de la Benette. Then recharge your batteries with a picnic before an afternoon at Atelier Sylluc. A tour of the workshop, and an introduction to ceramics await you!

L’événement Randonnée & Artisanat La Framboisière a été mis à jour le 2026-05-23 par OTs DU PERCHE