Saint-Gengoux-le-National

Festival de la Ligoté

Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24 23:30:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25

Vendredi 24 avril -Théâtre des Tilleuls

18h30 Ouverture Restauration sur place by la TAVERNE

19h Apéro Fanfare par les Pulse Pigeons, fanfare du Clunisois qui offre une musique volatile !!

Durée env. 1h Entrée libre Libre participation

20h30 DivinationS par Un Truc d’Impro de Genève

Spectacle d’improvisation à partir de 15 ans. Sous l’œil de l’Oracle se déroulent les quatre prophéties. Une carte, une vision, un présage, et tout bascule… Avec DivinationS, le public tire les ficelles du destin !

Durée 2h avec entracte

Réservation fortement conseillée Libre participation

Samedi 25 avril Foyer Rural

11h Atelier découverte de l’impro, 8-12 ans

11h Atelier découverte de l’impro, adultes

Ateliers gratuits d’environ 1h30, sur inscription, sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

Samedi 25 avril Théâtre des Tilleuls

18h30 ouverture restauration sur place by Le TOSCANA

19h Melo Quartet (reprises jazz, blues, folk…)

Durée env. 1h

Entrée libre Libre participation

20h30 Match d’impro Saint-Gengoux vs Paris

Durée env. 2h avec entracte

Réservation fortement conseillée Libre participation .

Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 78 27 96 laligote71@gmail.com

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English : Festival de la Ligoté

L’événement Festival de la Ligoté Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-04-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)