Festival de la Ligoté Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National
Festival de la Ligoté Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National vendredi 24 avril 2026.
Saint-Gengoux-le-National
Festival de la Ligoté
Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24 23:30:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25
Vendredi 24 avril -Théâtre des Tilleuls
18h30 Ouverture Restauration sur place by la TAVERNE
19h Apéro Fanfare par les Pulse Pigeons, fanfare du Clunisois qui offre une musique volatile !!
Durée env. 1h Entrée libre Libre participation
20h30 DivinationS par Un Truc d’Impro de Genève
Spectacle d’improvisation à partir de 15 ans. Sous l’œil de l’Oracle se déroulent les quatre prophéties. Une carte, une vision, un présage, et tout bascule… Avec DivinationS, le public tire les ficelles du destin !
Durée 2h avec entracte
Réservation fortement conseillée Libre participation
Samedi 25 avril Foyer Rural
11h Atelier découverte de l’impro, 8-12 ans
11h Atelier découverte de l’impro, adultes
Ateliers gratuits d’environ 1h30, sur inscription, sous réserve d’un nombre suffisant de participants.
Samedi 25 avril Théâtre des Tilleuls
18h30 ouverture restauration sur place by Le TOSCANA
19h Melo Quartet (reprises jazz, blues, folk…)
Durée env. 1h
Entrée libre Libre participation
20h30 Match d’impro Saint-Gengoux vs Paris
Durée env. 2h avec entracte
Réservation fortement conseillée Libre participation .
Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 78 27 96 laligote71@gmail.com
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English : Festival de la Ligoté
L’événement Festival de la Ligoté Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-04-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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