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AGENDA · Saint-Denis-d'Oléron

Festival de la Migration BOULEVARD D’ANTIOCHE Saint-Denis-d’Oléron

lundi 28 septembre 2026 · BOULEVARD D'ANTIOCHE · Saint-Denis-d'Oléron

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
BOULEVARD D'ANTIOCHE
Adresse
ANCIEN ABRI DU CANOT DE SAUVETAGE
Ville
17650 Saint-Denis-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Denis-d’Oléron

Festival de la Migration

BOULEVARD D’ANTIOCHE ANCIEN ABRI DU CANOT DE SAUVETAGE Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 10:00:00
fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :
2026-09-28

Semaine de la migration des oiseaux. Nombreuses animations proposées.
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BOULEVARD D’ANTIOCHE ANCIEN ABRI DU CANOT DE SAUVETAGE Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 01 23 87  groupe.oleron@lpo.fr

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English : Migration Festival

Bird migration week. Numerous activities on offer.

L’événement Festival de la Migration Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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