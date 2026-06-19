Festival de la Migration BOULEVARD D’ANTIOCHE Saint-Denis-d’Oléron
lundi 28 septembre 2026 · BOULEVARD D'ANTIOCHE · Saint-Denis-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Denis-d’Oléron
Festival de la Migration
BOULEVARD D’ANTIOCHE ANCIEN ABRI DU CANOT DE SAUVETAGE Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 10:00:00
fin : 2026-10-04 17:30:00
Date(s) :
2026-09-28
Semaine de la migration des oiseaux. Nombreuses animations proposées.
.
BOULEVARD D’ANTIOCHE ANCIEN ABRI DU CANOT DE SAUVETAGE Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 01 23 87 groupe.oleron@lpo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Migration Festival
Bird migration week. Numerous activities on offer.
L’événement Festival de la Migration Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Saint-Denis-d'Oléron (Charente-Maritime)
- Découverte de la Biodiversité de l’estran rocheux à la pointe de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron 15 juillet 2026
- Animations du musée de l’île d’Oléron Ma cabane ostréicole Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron 15 juillet 2026
- Cinéma C’est quoi l’amour ? Salle de L’Escale Saint-Denis-d’Oléron 15 juillet 2026
- Marche coucher du soleil Salle du canot de Sauvetage Saint-Denis-d’Oléron 16 juillet 2026
- Algues sortie découverte suivie d’un atelier cuisine Saint-Denis-d’Oléron 16 juillet 2026