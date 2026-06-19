Festival de la Migration BOULEVARD D’ANTIOCHE Saint-Denis-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Denis-d’Oléron

Festival de la Migration

BOULEVARD D’ANTIOCHE ANCIEN ABRI DU CANOT DE SAUVETAGE Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 10:00:00

fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :

2026-09-28

Semaine de la migration des oiseaux. Nombreuses animations proposées.

.

BOULEVARD D’ANTIOCHE ANCIEN ABRI DU CANOT DE SAUVETAGE Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 01 23 87 groupe.oleron@lpo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Migration Festival

Bird migration week. Numerous activities on offer.

L’événement Festival de la Migration Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes