Festival de la Pastèque Manthelan
Festival de la Pastèque Manthelan vendredi 28 août 2026.
Manthelan
Festival de la Pastèque
La Grande Marché Manthelan Indre-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 28 EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-29 01:00:00
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29
Un événement au sein d’un verger situé en plein milieu des champs du Sud Touraine
Un événement où l’on mange, écoute, joue et boit local !
Un événement pour tous ! Familles, enfants, jeunes et moins jeunes ; joignez vous à la famille Pastèque !
Spectacle pour enfants le samedi après-midi.
Un événement au sein d’un verger situé en plein milieu des champs du Sud Touraine
Un événement où l’on mange, écoute, joue et boit local !
Un événement pour tous ! Familles, enfants, jeunes et moins jeunes ; joignez vous à la famille Pastèque !
Spectacle pour enfants le samedi après-midi. 25 .
La Grande Marché Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire pastequefestival@gmail.com
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English :
An event in an orchard in the middle of the fields of southern Touraine
An event where we eat, listen, play and drink local!
An event for everyone! Families, children, young and old; join the Watermelon family!
Children’s show on Saturday afternoon.
L’événement Festival de la Pastèque Manthelan a été mis à jour le 2026-05-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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