Manthelan

Festival de la Pastèque

La Grande Marché Manthelan Indre-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 28 EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-29 01:00:00

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29

Un événement au sein d’un verger situé en plein milieu des champs du Sud Touraine

Un événement où l’on mange, écoute, joue et boit local !

Un événement pour tous ! Familles, enfants, jeunes et moins jeunes ; joignez vous à la famille Pastèque !

Spectacle pour enfants le samedi après-midi.

Un événement au sein d’un verger situé en plein milieu des champs du Sud Touraine

Un événement où l’on mange, écoute, joue et boit local !

Un événement pour tous ! Familles, enfants, jeunes et moins jeunes ; joignez vous à la famille Pastèque !

Spectacle pour enfants le samedi après-midi. 25 .

La Grande Marché Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire pastequefestival@gmail.com

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English :

An event in an orchard in the middle of the fields of southern Touraine

An event where we eat, listen, play and drink local!

An event for everyone! Families, children, young and old; join the Watermelon family!

Children’s show on Saturday afternoon.

L’événement Festival de la Pastèque Manthelan a été mis à jour le 2026-05-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire