JEP Visite libre de la Maison du Carnaval et du Café Branger Manthelan samedi 19 septembre 2026.

Manthelan

JEP Visite libre de la Maison du Carnaval et du Café Branger

Manthelan Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

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Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 82 78 66 70 veronique.dechene@gmail.com

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English :

L’événement JEP Visite libre de la Maison du Carnaval et du Café Branger Manthelan a été mis à jour le 2026-06-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire