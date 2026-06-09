JEP Visite libre de la Maison du Carnaval et du Café Branger Manthelan
JEP Visite libre de la Maison du Carnaval et du Café Branger Manthelan samedi 19 septembre 2026.
Manthelan
JEP Visite libre de la Maison du Carnaval et du Café Branger
Manthelan Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
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Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 82 78 66 70 veronique.dechene@gmail.com
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English :
L’événement JEP Visite libre de la Maison du Carnaval et du Café Branger Manthelan a été mis à jour le 2026-06-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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