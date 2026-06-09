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JEP Visite libre de la Maison du Carnaval et du Café Branger Manthelan

JEP Visite libre de la Maison du Carnaval et du Café Branger Manthelan

JEP Visite libre de la Maison du Carnaval et du Café Branger Manthelan samedi 19 septembre 2026.

Ville : 37240 Manthelan

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Manthelan

JEP Visite libre de la Maison du Carnaval et du Café Branger

Manthelan Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

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Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 82 78 66 70  veronique.dechene@gmail.com

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English :

L’événement JEP Visite libre de la Maison du Carnaval et du Café Branger Manthelan a été mis à jour le 2026-06-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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