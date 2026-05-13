Belz

Festival de la Ria Les 5 B Bach, Brahms, Bridge, Berg, Britten

Chapelle Saint-Cado Belz Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Festival de la Ria Les 5 B Bach, Brahms, Bridge, Berg, Britten .

Chapelle Saint-Cado Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 7 66 40 77 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival de la Ria Les 5 B Bach, Brahms, Bridge, Berg, Britten Belz a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon