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Festival de la Ria Les 5 B Bach, Brahms, Bridge, Berg, Britten Belz

Festival de la Ria Les 5 B Bach, Brahms, Bridge, Berg, Britten Belz samedi 8 août 2026.

Adresse : Chapelle Saint-Cado

Ville : 56550 Belz

Département : Morbihan

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Belz

Festival de la Ria Les 5 B Bach, Brahms, Bridge, Berg, Britten

Chapelle Saint-Cado Belz Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Festival de la Ria Les 5 B Bach, Brahms, Bridge, Berg, Britten   .

Chapelle Saint-Cado Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 7 66 40 77 90 

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English :

L’événement Festival de la Ria Les 5 B Bach, Brahms, Bridge, Berg, Britten Belz a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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