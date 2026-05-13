Festival de la Ria Les 5 B Bach, Brahms, Bridge, Berg, Britten Belz
Festival de la Ria Les 5 B Bach, Brahms, Bridge, Berg, Britten Belz samedi 8 août 2026.
Belz
Festival de la Ria Les 5 B Bach, Brahms, Bridge, Berg, Britten
Chapelle Saint-Cado Belz Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Festival de la Ria Les 5 B Bach, Brahms, Bridge, Berg, Britten .
Chapelle Saint-Cado Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 7 66 40 77 90
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English :
L’événement Festival de la Ria Les 5 B Bach, Brahms, Bridge, Berg, Britten Belz a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon