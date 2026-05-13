Les Incontournables une chapelle sur une île, Saint-Cado Chapelle Saint-Cado Belz
Les Incontournables une chapelle sur une île, Saint-Cado Chapelle Saint-Cado Belz lundi 3 août 2026.
Belz
Les Incontournables une chapelle sur une île, Saint-Cado
Chapelle Saint-Cado 9 Plassen Sant Kado Belz Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Assise au-dessus des eaux de la rivière d’Étel, cet ancien ermitage comporte des éléments qui remontent au XIe siècle. Son architecture sobre abrite l’autel de saint Cado aux vertus thérapeutiques. Pour accéder à l’îlot, vous empruntez le pont que le saint a fait construire par le Malin en lui jouant un tour.
Mégalithes, églises et chapelles ou encore architectures singulières du XXe siècle, Les incontournables vous ouvrent les portes pour une visite avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.
Sur réservation. .
Chapelle Saint-Cado 9 Plassen Sant Kado Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Les Incontournables une chapelle sur une île, Saint-Cado Belz a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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