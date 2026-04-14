Assistez à la production et dégustez le Karimel Breizh le tout accompagné de cidre., Biscuiterie Kerjeanne, Belz

Assistez à la production et dégustez le Karimel Breizh le tout accompagné de cidre. 5 – 7 juin Biscuiterie Kerjeanne Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00

Fabricant artisanal de pâtisseries bretonnes depuis 1963 : kouign amann, gâteau breton, far, quatre-quarts,… Biscuits bretons. Glaces et sorbets. Chocolats. Entremets.

De vrais produits artisanaux… la fabrication est réalisée sur place et est visible depuis le magasin.

Vous découvrirez également une gamme d’épicerie sucré et salé du terroir (producteurs bretons) ainsi que des boissons et de l’artisanat pour tous vos cadeaux.

Biscuiterie Kerjeanne 26 route d’Auray 56550 Belz Belz 56550 Morbihan Bretagne

Vous découvrirez également une gamme d’épicerie sucré et salé du terroir (producteurs bretons) ainsi que des boissons et de l’artisanat pour tous vos cadeaux.

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