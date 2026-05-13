Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Chants de marins Salle des Astéries Belz

Chants de marins Salle des Astéries Belz dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Salle des Astéries

Adresse : 3, 7 allée des Astéries

Ville : 56550 Belz

Département : Morbihan

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Belz

Chants de marins

Salle des Astéries 3, 7 allée des Astéries Belz Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Concert de chants de marins et chants de la mer
Sous la direction d’Angéline Johnston
Participation libre   .

Salle des Astéries 3, 7 allée des Astéries Belz 56550 Morbihan Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chants de marins Belz a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Belz (Morbihan)