Chants de marins Salle des Astéries Belz

Belz

Chants de marins

Salle des Astéries 3, 7 allée des Astéries Belz Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Concert de chants de marins et chants de la mer

Sous la direction d’Angéline Johnston

Participation libre .

Salle des Astéries 3, 7 allée des Astéries Belz 56550 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Chants de marins Belz a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon