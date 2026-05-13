Chants de marins Salle des Astéries Belz
Chants de marins Salle des Astéries Belz dimanche 28 juin 2026.
Belz
Chants de marins
Salle des Astéries 3, 7 allée des Astéries Belz Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Concert de chants de marins et chants de la mer
Sous la direction d’Angéline Johnston
Participation libre .
Salle des Astéries 3, 7 allée des Astéries Belz 56550 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Chants de marins Belz a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon