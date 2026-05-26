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Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (médiathèque de Belz) Médiathèque Le Passe-Temps – Belz

Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (médiathèque de Belz) Médiathèque Le Passe-Temps – Belz mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Le Passe-Temps -

Adresse : 34 rue du Général de Gaulle

Ville : 56550 Belz

Département : Morbihan

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif :

Belz

Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (médiathèque de Belz)

Médiathèque Le Passe-Temps – 34 rue du Général de Gaulle Belz Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Le temps d’une après-midi, venez expérimenter l’art de l’estampe. En famille ou même en solo, venez imaginer, réfléchir, dessiner et réaliser vos propres créations.

De 7 ans à 97 ans.

Sur réservation.   .

Médiathèque Le Passe-Temps – 34 rue du Général de Gaulle Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56 

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English :

L’événement Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (médiathèque de Belz) Belz a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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