Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (médiathèque de Belz) Médiathèque Le Passe-Temps – Belz
Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (médiathèque de Belz) Médiathèque Le Passe-Temps – Belz mercredi 17 juin 2026.
Belz
Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (médiathèque de Belz)
Médiathèque Le Passe-Temps – 34 rue du Général de Gaulle Belz Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Le temps d’une après-midi, venez expérimenter l’art de l’estampe. En famille ou même en solo, venez imaginer, réfléchir, dessiner et réaliser vos propres créations.
De 7 ans à 97 ans.
Sur réservation. .
Médiathèque Le Passe-Temps – 34 rue du Général de Gaulle Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (médiathèque de Belz) Belz a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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