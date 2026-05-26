Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (médiathèque de Belz) Médiathèque Le Passe-Temps – Belz

Belz

Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (médiathèque de Belz)

Médiathèque Le Passe-Temps – 34 rue du Général de Gaulle Belz Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Le temps d’une après-midi, venez expérimenter l’art de l’estampe. En famille ou même en solo, venez imaginer, réfléchir, dessiner et réaliser vos propres créations.

De 7 ans à 97 ans.

Sur réservation. .

Médiathèque Le Passe-Temps – 34 rue du Général de Gaulle Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (médiathèque de Belz) Belz a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon