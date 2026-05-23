Bouge ton Belz l’évènement pour tous Stade de foot- Belz
Bouge ton Belz l’évènement pour tous Stade de foot- Belz vendredi 5 juin 2026.
Belz
Bouge ton Belz l’évènement pour tous
Stade de foot- Rue du stade Belz Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Réservez votre vendredi soir !!! 17h-21h
Au programme de nombreuses animations pour pouvoir jouer en famille !
Des ateliers menés par les animateurs du service jeunesse
Un atelier Equilibre Slackeline Avec Aurélien Du temps pour glisser
Des ateliers Parents enfants avec Marjorie Association Yoga-Mà
La junior association Les Breiztzels propose pour auto financer leur séjour
3 Châteaux gonflables, buvette et vente de Hot dog .
Stade de foot- Rue du stade Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 6 34 19 09 98
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English :
L’événement Bouge ton Belz l’évènement pour tous Belz a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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