Bouge ton Belz l’évènement pour tous Stade de foot- Belz

Belz

Bouge ton Belz l’évènement pour tous

Stade de foot- Rue du stade Belz Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Réservez votre vendredi soir !!! 17h-21h

Au programme de nombreuses animations pour pouvoir jouer en famille !

Des ateliers menés par les animateurs du service jeunesse

Un atelier Equilibre Slackeline Avec Aurélien Du temps pour glisser

Des ateliers Parents enfants avec Marjorie Association Yoga-Mà

La junior association Les Breiztzels propose pour auto financer leur séjour

3 Châteaux gonflables, buvette et vente de Hot dog .

Stade de foot- Rue du stade Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 6 34 19 09 98

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English :

L’événement Bouge ton Belz l’évènement pour tous Belz a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon