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Bouge ton Belz l’évènement pour tous Stade de foot- Belz

Bouge ton Belz l’évènement pour tous Stade de foot- Belz vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Stade de foot-

Adresse : Rue du stade

Ville : 56550 Belz

Département : Morbihan

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif :

Belz

Bouge ton Belz l’évènement pour tous

Stade de foot- Rue du stade Belz Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Réservez votre vendredi soir !!! 17h-21h

Au programme de nombreuses animations pour pouvoir jouer en famille !
Des ateliers menés par les animateurs du service jeunesse

Un atelier Equilibre Slackeline Avec Aurélien Du temps pour glisser
Des ateliers Parents enfants avec Marjorie Association Yoga-Mà
La junior association Les Breiztzels propose pour auto financer leur séjour
3 Châteaux gonflables, buvette et vente de Hot dog   .

Stade de foot- Rue du stade Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 6 34 19 09 98 

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English :

L’événement Bouge ton Belz l’évènement pour tous Belz a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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