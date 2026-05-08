Guingamp

Festival de la Saint-Loup animations, soirée concert et fest-noz

Place du Vally Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 11:00:00

fin : 2026-08-22 01:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Animations gratuites de 11h à 18h.

De 11h à 12h, la Cie ASK animera le centre ville. À partir de 13h30, concours cercle Excellans 1ère épreuve ARTS DE RUE. Retrouvez les finalistes du championnat national de danse bretonne en ville, place du centre pour la 1ère épreuve de la finale. A partir de 18h, Challenge de la dérobée un minimum de 16 formations sont attendues. Elles se disputeront le trophée de la plus belle danse dérobée de Guingamp pour l’année 2026. Dès 19h30, concert Fest-noz avec Jean-Charles Guichen Groupe entre Rock et Tradition Fall Foen 5tet Safar Les Sœurs Udo Breudeur Ar Vraz. Restauration et buvette sur place. .

Place du Vally Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Festival de la Saint-Loup animations, soirée concert et fest-noz Guingamp a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol