Festival de l’Hortensia Mahalon
Festival de l’Hortensia Mahalon samedi 18 juillet 2026.
Mahalon
Festival de l’Hortensia
Centre multiactivités Mahalon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
20ème Festival de l’Hortensia samedi 18 et dimanche 19 juillet au centre multiactivités de Mahalon.
Au programme : présentation de 300 variétés de fleurs d’hortensia ; marché aux fleurs ; ateliers de jardinage (bouturage, marcottage…) ; art floral ; exposition d’artisanat d’art et de peinture ; produits du terroir ; restauration.
Ouverture au public samedi et dimanche de 10 h à 18 h non-stop.
Entrée : 3€ adulte, gratuit enfant. .
Centre multiactivités Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 6 32 80 17 44
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English : Festival de l’Hortensia
L’événement Festival de l’Hortensia Mahalon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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