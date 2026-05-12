Mahalon

Festival de l’Hortensia

Centre multiactivités Mahalon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

20ème Festival de l’Hortensia samedi 18 et dimanche 19 juillet au centre multiactivités de Mahalon.

Au programme : présentation de 300 variétés de fleurs d’hortensia ; marché aux fleurs ; ateliers de jardinage (bouturage, marcottage…) ; art floral ; exposition d’artisanat d’art et de peinture ; produits du terroir ; restauration.

Ouverture au public samedi et dimanche de 10 h à 18 h non-stop.

Entrée : 3€ adulte, gratuit enfant. .

Centre multiactivités Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 6 32 80 17 44

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English : Festival de l’Hortensia

L’événement Festival de l’Hortensia Mahalon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz