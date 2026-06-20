Balade théâtralisée à Mahalon Les Petites Mains de l’Histoire Mahalon
Balade théâtralisée à Mahalon Les Petites Mains de l’Histoire Mahalon jeudi 13 août 2026.
Mahalon
Balade théâtralisée à Mahalon Les Petites Mains de l’Histoire
Mahalon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 19:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Les Petites Mains de l’Histoire propose d’arpenter les rues, places et chemins du territoire… jusqu’à ce que la déambulation soit soudain interrompue par l’apparition de figures illustres, petites gens et fantômes hauts en couleur. La grande Histoire s’invite dans la petite, avec une bonne dose de jeu, humour, anachronismes assumés et clins d’œil aux questionnements de notre époque.
Réservation gratuite à l’office de tourisme d’Audierne. .
Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 6 85 80 85 39
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English :
L’événement Balade théâtralisée à Mahalon Les Petites Mains de l’Histoire Mahalon a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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