Informations pratiques

Mahalon

C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Mahalon

Parc Mahalon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Itinérances de la ludothèque avec nos grands jeux en bois. Il y aura un créateur de jeux société qui sera présent avec ses prototypes. .

Parc Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 6 56 83 28 81

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English :

L’événement C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Mahalon Mahalon a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz