AGENDA · Mahalon
C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Mahalon Mahalon
mercredi 26 août 2026 · Mahalon
Informations pratiques
Mahalon
C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Mahalon
Parc Mahalon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Itinérances de la ludothèque avec nos grands jeux en bois. Il y aura un créateur de jeux société qui sera présent avec ses prototypes. .
Parc Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 6 56 83 28 81
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English :
L’événement C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Mahalon Mahalon a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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