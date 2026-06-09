Soirée repas et musiques base de loisirs Mahalon
Soirée repas et musiques base de loisirs Mahalon vendredi 14 août 2026.
Mahalon
Soirée repas et musiques
base de loisirs 2 Le Bourg Mahalon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Soirée sympa et conviviale le 14 août à partir de 19h à la base de loisirs de Mahalon.
Au programme : repas moules -frites, crêpes, suivi d’un bal populaire.
Entrée gratuite. .
base de loisirs 2 Le Bourg Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 74 52 76
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English :
L’événement Soirée repas et musiques Mahalon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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