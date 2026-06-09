Soirée repas et musiques base de loisirs Mahalon

Mahalon

Soirée repas et musiques

base de loisirs 2 Le Bourg Mahalon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Soirée sympa et conviviale le 14 août à partir de 19h à la base de loisirs de Mahalon.

Au programme : repas moules -frites, crêpes, suivi d’un bal populaire.

Entrée gratuite. .

base de loisirs 2 Le Bourg Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 74 52 76

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English :

L’événement Soirée repas et musiques Mahalon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz