Mahalon

Pardon de Saint Magloire

Eglise Saint Magloire Mahalon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Messe à 10h30. .

Eglise Saint Magloire Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 74 51 87

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English : Pardon de Saint Magloire

L’événement Pardon de Saint Magloire Mahalon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz