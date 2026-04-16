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Pardon de Saint Magloire Mahalon

Pardon de Saint Magloire Mahalon dimanche 11 octobre 2026.

Adresse : Eglise Saint Magloire

Ville : 29790 Mahalon

Département : Finistère

Début : dimanche 11 octobre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Mahalon

Pardon de Saint Magloire

Eglise Saint Magloire Mahalon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:30:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Messe à 10h30.   .

Eglise Saint Magloire Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 74 51 87 

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English : Pardon de Saint Magloire

L’événement Pardon de Saint Magloire Mahalon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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