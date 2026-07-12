Informations pratiques

Mahalon

Visite du centre équestre de Tromelin à Mahalon

Centre equestre de Tromelin Mahalon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 11:00:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Tous les vendredis du 17/07 au 14/08, Les chemins de ferme proposent la visite d’une exploitation agricole (élevage, maraichage) et centre équestre.

Rdv sur place.

Gratuit. .

Centre equestre de Tromelin Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 74 52 76

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English :

L’événement Visite du centre équestre de Tromelin à Mahalon Mahalon a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz