Visite du centre équestre de Tromelin à Mahalon Mahalon
vendredi 14 août 2026 · Mahalon
Informations pratiques
Mahalon
Visite du centre équestre de Tromelin à Mahalon
Centre equestre de Tromelin Mahalon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 11:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Tous les vendredis du 17/07 au 14/08, Les chemins de ferme proposent la visite d’une exploitation agricole (élevage, maraichage) et centre équestre.
Rdv sur place.
Gratuit. .
Centre equestre de Tromelin Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 74 52 76
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English :
L’événement Visite du centre équestre de Tromelin à Mahalon Mahalon a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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