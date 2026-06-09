Mahalon

Rando Santé

Le Bourg Mahalon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

La 21ème édition de la Rando-Santé aura lieu le dimanche 30 Août 2026. Cette journée est un évènement convivial, solidaire et pour tous.

Le programme

Le dimanche matin randonnées pour les cyclotouristes, les vététistes et les foulées nature

Randonnées cyclo 55km et 95 km (départs libres de 8h à 10h)

Randonnées VTT 15km et 25 km (départs libres de 8h à 11h)

Foulées nature 9km (départs libres de 8h à 11h)

Le dimanche après-midi les marcheurs

Randonnées pédestres 3 circuits 4km/9km/14km départs libres de 13h30 à 16h

A partir de 14h animations musicales, fest-deiz, animations enfants, jeux bretons, balades à poney etc…

Restauration crêpes, goûter du randonneur

Soutien au comité départemental Handisport Tarifs 5 euros .

Le Bourg Mahalon 29790 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Rando Santé Mahalon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz