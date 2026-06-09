Rando Santé Mahalon
Rando Santé Mahalon dimanche 30 août 2026.
Mahalon
Rando Santé
Le Bourg Mahalon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
La 21ème édition de la Rando-Santé aura lieu le dimanche 30 Août 2026. Cette journée est un évènement convivial, solidaire et pour tous.
Le programme
Le dimanche matin randonnées pour les cyclotouristes, les vététistes et les foulées nature
Randonnées cyclo 55km et 95 km (départs libres de 8h à 10h)
Randonnées VTT 15km et 25 km (départs libres de 8h à 11h)
Foulées nature 9km (départs libres de 8h à 11h)
Le dimanche après-midi les marcheurs
Randonnées pédestres 3 circuits 4km/9km/14km départs libres de 13h30 à 16h
A partir de 14h animations musicales, fest-deiz, animations enfants, jeux bretons, balades à poney etc…
Restauration crêpes, goûter du randonneur
Soutien au comité départemental Handisport Tarifs 5 euros .
Le Bourg Mahalon 29790 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Rando Santé Mahalon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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