Visite de ferme à Mahalon Elevage laitier de Kervitam Mahalon
vendredi 24 juillet 2026 · Mahalon
Informations pratiques
Mahalon
Visite de ferme à Mahalon Elevage laitier de Kervitam
Kervitam Mahalon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 16:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Tous les vendredis du 17/07 au 14/08, Les chemins de ferme proposent la visite d’une exploitation agricole (élevage, maraichage) sous conduite de l’agriculteur, l’objectif étant de favoriser la rencontre entre producteurs et consommateurs. Découverte des réalités du monde agricole d’aujourd’hui.
Rdv sur place.
Gratuit. .
Kervitam Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 74 52 76
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English :
L’événement Visite de ferme à Mahalon Elevage laitier de Kervitam Mahalon a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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