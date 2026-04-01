Festival de l’Oiseau | Fêtons les oiseaux ! Saint-Vaast-lès-Mello

Saint-Vaast-lès-Mello

Festival de l’Oiseau | Fêtons les oiseaux !

251 Route de Cramoisy Saint-Vaast-lès-Mello Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 08:00:00

fin : 2026-04-25 10:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Jumelles autour du cou, venez découvrir les oiseaux du Marais Chantraine au printemps, saison où les chants, les parades et la construction des nids font vivre le marais. Une sortie conviviale et à vivre en famille. Infos et résa sur le site du Festival de l’Oiseau.

Jumelles autour du cou, venez découvrir les oiseaux du Marais Chantraine au printemps, saison où les chants, les parades et la construction des nids font vivre le marais. Au fil de la balade, petits et grands apprendront à observer et reconnaître les espèces, leurs comportements et leur rôle essentiel dans ce milieu riche en biodiversité. Une sortie conviviale et à vivre en famille, pour s’émerveiller et découvrir la vie des bêtes à plumes.

Samedi 25 avril de 8h à 10h.

Sortie tout public, dès 6 ans. Parcours de 3km sans dénivelé (chemin non carrossable non accessible pour les poussettes ou en fauteuil roulant)

Prévoir des chaussures de marche et une paire de jumelles.

Chiens non autorisés.

Tarifs: Adulte 8 € Enfant (moins de 18 ans et étudiants) 4 €

Sortie animée par le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France dans le cadre du Festival de l’Oiseau.

Réservation sur le site du Festival: https://www.festival-oiseau-nature.com/

Venir en transport en commun: Gare de Cramoisy à 1,5 km (20 min à pied) .

251 Route de Cramoisy Saint-Vaast-lès-Mello 60660 Oise Hauts-de-France +33 3 22 24 02 02

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English :

With binoculars around your neck, come and discover the birds of the Marais Chantraine in spring, the season when song, courtship and nest-building bring the marsh to life. A convivial outing for all the family. Info and bookings on the Festival de l’Oiseau website.

L’événement Festival de l’Oiseau | Fêtons les oiseaux ! Saint-Vaast-lès-Mello a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Creil Sud Oise