UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mazères

Festival de l’oiseau Complexe sportif jean vergé Mazères

vendredi 28 août 2026 · Complexe sportif jean vergé · Mazères

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Complexe sportif jean vergé
Adresse
10 rue du stade
Ville
09270 Mazères
Département
Ariège
Tarif
3 3 3

Mazères

Festival de l’oiseau

Complexe sportif jean vergé 10 rue du stade Mazères Ariège

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-28

3 jours de fête et de plumes à Mazères !
  .

Complexe sportif jean vergé 10 rue du stade Mazères 09270 Ariège Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 days of fun and feathers in Mazères!

L’événement Festival de l’oiseau Mazères a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées

À voir aussi à Mazères (Ariège)