Festival de l’oiseau Complexe sportif jean vergé Mazères

Informations pratiques

Mazères

Festival de l’oiseau

Complexe sportif jean vergé 10 rue du stade Mazères Ariège

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

3 jours de fête et de plumes à Mazères !

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Complexe sportif jean vergé 10 rue du stade Mazères 09270 Ariège Occitanie

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English :

3 days of fun and feathers in Mazères!

L’événement Festival de l’oiseau Mazères a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées