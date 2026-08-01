AGENDA · Mazères
Festival de l’oiseau Complexe sportif jean vergé Mazères
vendredi 28 août 2026 · Complexe sportif jean vergé · Mazères
Informations pratiques
Mazères
Festival de l’oiseau
Complexe sportif jean vergé 10 rue du stade Mazères Ariège
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
3 jours de fête et de plumes à Mazères !
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Complexe sportif jean vergé 10 rue du stade Mazères 09270 Ariège Occitanie
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English :
3 days of fun and feathers in Mazères!
L’événement Festival de l’oiseau Mazères a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées
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