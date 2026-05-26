Festival de l’orgue Villedieu les Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Festival de l’orgue Villedieu les Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dimanche 6 septembre 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Festival de l’orgue
Villedieu les Poêles Eglise Notre Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-06 17:00:00
fin : 2026-09-27 18:30:00
Date(s) :
2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20 2026-09-27
Festival de l’orgue 2026
6 septembre Alain Bouvet titulaire de Saint Etienne CAEN.
13 septembre Véronique Le Guen titulaire de Saint Séverin PARIS.
20 septembre: Olivier Thuault titulaire.
27 septembre Anne Froidebise professeur Conservatoire de LIEGE.
Retransmission vidéo pour tous les concerts.
Libre participation. .
Villedieu les Poêles Eglise Notre Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 99 95 83 12 Othuault2@gmail.com
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English : Festival de l’orgue
L’événement Festival de l’orgue Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Villedieu-les-Poêles
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