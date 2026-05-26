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Festival de l’orgue Villedieu les Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Festival de l’orgue Villedieu les Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Festival de l’orgue Villedieu les Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dimanche 6 septembre 2026.

Lieu : Villedieu les Poêles

Adresse : Eglise Notre Dame

Ville : 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Département : Manche

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Festival de l’orgue

Villedieu les Poêles Eglise Notre Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-06 17:00:00
fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :
2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20 2026-09-27

Festival de l’orgue 2026
6 septembre Alain Bouvet titulaire de Saint Etienne CAEN.
13 septembre Véronique Le Guen titulaire de Saint Séverin PARIS.
20 septembre: Olivier Thuault titulaire.
27 septembre Anne Froidebise professeur Conservatoire de LIEGE.
Retransmission vidéo pour tous les concerts.
Libre participation.   .

Villedieu les Poêles Eglise Notre Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 99 95 83 12  Othuault2@gmail.com

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English : Festival de l’orgue

L’événement Festival de l’orgue Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Villedieu-les-Poêles

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