Festival de l’orgue Villedieu les Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Festival de l’orgue

Villedieu les Poêles Eglise Notre Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-06 17:00:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :

2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20 2026-09-27

Festival de l’orgue 2026

6 septembre Alain Bouvet titulaire de Saint Etienne CAEN.

13 septembre Véronique Le Guen titulaire de Saint Séverin PARIS.

20 septembre: Olivier Thuault titulaire.

27 septembre Anne Froidebise professeur Conservatoire de LIEGE.

Retransmission vidéo pour tous les concerts.

Libre participation. .

Villedieu les Poêles Eglise Notre Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 99 95 83 12 Othuault2@gmail.com

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English : Festival de l’orgue

L’événement Festival de l’orgue Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Villedieu-les-Poêles