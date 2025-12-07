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Festival de l’Ours 2026 Plancher-les-Mines

Festival de l’Ours 2026 Plancher-les-Mines vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Zone d'activité des Champs Lajus

Ville : 70290 Plancher-les-Mines

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Plancher-les-Mines

Festival de l’Ours 2026

Zone d’activité des Champs Lajus Plancher-les-Mines Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-17

Les 17, 18 et 19 juillet 2026, rendez-vous à Plancher-Bas pour la 12ème édition du Festival de l’Ours !
Entrée gratuite.
Site internet http://www.festivaldelours.fr/   .

Zone d’activité des Champs Lajus Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   entrelesgouttes70@gmail.com

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English : Festival de l’Ours 2026

L’événement Festival de l’Ours 2026 Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-12 par RONCHAMP TOURISME

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