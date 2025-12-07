Plancher-les-Mines

Festival de l’Ours 2026

Zone d’activité des Champs Lajus Plancher-les-Mines Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Les 17, 18 et 19 juillet 2026, rendez-vous à Plancher-Bas pour la 12ème édition du Festival de l’Ours !

Entrée gratuite.

Site internet http://www.festivaldelours.fr/ .

Zone d’activité des Champs Lajus Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté entrelesgouttes70@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de l’Ours 2026

L’événement Festival de l’Ours 2026 Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-12 par RONCHAMP TOURISME