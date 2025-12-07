Festival de l’Ours 2026 Plancher-les-Mines
Festival de l’Ours 2026 Plancher-les-Mines vendredi 17 juillet 2026.
Plancher-les-Mines
Festival de l’Ours 2026
Zone d’activité des Champs Lajus Plancher-les-Mines Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Les 17, 18 et 19 juillet 2026, rendez-vous à Plancher-Bas pour la 12ème édition du Festival de l’Ours !
Entrée gratuite.
Site internet http://www.festivaldelours.fr/ .
Zone d’activité des Champs Lajus Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté entrelesgouttes70@gmail.com
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English : Festival de l’Ours 2026
L’événement Festival de l’Ours 2026 Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-12 par RONCHAMP TOURISME
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