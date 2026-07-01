Informations pratiques

Laramière

Festival de musique au Prieuré de Laramière concert de Bach par Lot Allegro

Laramière Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

A l'occasion du Festival de musique au Prieuré de Laramière, venez écouter un concert de Bach par l'ensemble baroque Lot Allegro.

A l'occasion du Festival de musique au Prieuré de Laramière, venez écouter un concert de Bach par l'ensemble baroque Lot Allegro.

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Laramière 46260 Lot Occitanie +33 6 16 62 59 29

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English :

Come enjoy a Bach concert performed by the baroque ensemble Lot Allegro as part of the Music Festival at the Prieuré de Laramière.

L’événement Festival de musique au Prieuré de Laramière concert de Bach par Lot Allegro Laramière a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cahors Vallée du Lot