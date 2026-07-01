Festival de musique au Prieuré de Laramière concert de Bach par Lot Allegro Laramière
jeudi 23 juillet 2026 · Laramière
Informations pratiques
Laramière
Festival de musique au Prieuré de Laramière concert de Bach par Lot Allegro
Laramière Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
A l'occasion du Festival de musique au Prieuré de Laramière, venez écouter un concert de Bach par l'ensemble baroque Lot Allegro.
A l'occasion du Festival de musique au Prieuré de Laramière, venez écouter un concert de Bach par l'ensemble baroque Lot Allegro.
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Laramière 46260 Lot Occitanie +33 6 16 62 59 29
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English :
Come enjoy a Bach concert performed by the baroque ensemble Lot Allegro as part of the Music Festival at the Prieuré de Laramière.
L’événement Festival de musique au Prieuré de Laramière concert de Bach par Lot Allegro Laramière a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cahors Vallée du Lot