Visite du prieuré Notre-Dame de Laramière, Prieuré Notre-Dame de Laramière, Laramière

Informations pratiques

Visite du prieuré Notre-Dame de Laramière 19 et 20 septembre Prieuré Notre-Dame de Laramière Lot

Sans réservation. Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite du prieuré de Laramière, un joyau médiéval.

Le prieuré de Laramière, édifié entre le Xe et le XIVe siècle, est un site remarquable du Moyen Âge, connu notamment pour ses superbes fresques du XIIIe siècle.

Chargé d’histoire, il dévoile la vie des moines à travers les siècles. Son impressionnant gouffre et les nombreuses légendes qui l’entourent ajoutent mystère et fascination à la visite.

Un lieu unique, entre patrimoine, nature et récits anciens.

Prieuré Notre-Dame de Laramière 46260 Laramière Laramière 46260 Lot Occitanie 0616625929 Prieuré du XIIIe siècle parfaitement restauré construit sur un gouffre très riche en histoire. Parking accès par la route

Visite du Prieuré de Laramière : un joyau médiéval

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