Informations pratiques

Laramière

Exposition La Légende des Sirènes de Laramière

Laramière Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-09

Au premier étage du donjon du XIIIᵉ siècle du Prieuré Notre Dame de Laramière

Entrez dans un univers où l'histoire se mêle à la légende…

Parmi les nombreuses légendes qui entourent le Prieuré de Laramière, l'une des plus mystérieuses est celle desSirènes de Laramière, également connues sous le nom de vuivres du gouffre de Laramière.

Cette ancienne légende locale, retranscrite dans un récit ( en pièce jointe ) , est le point de départ d'une exposition exceptionnelle.

Au fil de votre visite, découvrez l'évolution du mythe des sirènes à travers les siècles des récits d'Homère aux représentations du Moyen Âge et des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, jusqu'à l'œuvre deHans Christian Andersen, qui transforma durablement leur image et leur personnalité.

Le voyage se poursuit à travers le monde, à la rencontre des créatures aquatiques légendaires de nombreuses civilisations, de l'Inde au Japon, en passant par d'autres cultures fascinantes.

Découvrez deux célèbres "sirènes" médiévales, parmi les curiosités les plus fascinantes de l'exposition ,témoins des croyances d'autrefois, sont présentées au public pour la première fois .

Une découverte aussi étonnante qu'intrigante, qui ne manquera pas de susciter la curiosité des visiteurs.

Au premier étage du donjon du XIIIᵉ siècle du Prieuré Notre Dame de Laramière

Entrez dans un univers où l'histoire se mêle à la légende…

Parmi les nombreuses légendes qui entourent le Prieuré de Laramière, l'une des plus mystérieuses est celle desSirènes de Laramière, également connues sous le nom de vuivres du gouffre de Laramière.

Cette ancienne légende locale, retranscrite dans un récit ( en pièce jointe ) , est le point de départ d'une exposition exceptionnelle.

Au fil de votre visite, découvrez l'évolution du mythe des sirènes à travers les siècles des récits d'Homère aux représentations du Moyen Âge et des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, jusqu'à l'œuvre deHans Christian Andersen, qui transforma durablement leur image et leur personnalité.

Le voyage se poursuit à travers le monde, à la rencontre des créatures aquatiques légendaires de nombreuses civilisations, de l'Inde au Japon, en passant par d'autres cultures fascinantes.

Découvrez deux célèbres "sirènes" médiévales, parmi les curiosités les plus fascinantes de l'exposition ,témoins des croyances d'autrefois, sont présentées au public pour la première fois .

Une découverte aussi étonnante qu'intrigante, qui ne manquera pas de susciter la curiosité des visiteurs.

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Laramière 46260 Lot Occitanie

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English :

On the first floor of the 13th-century keep of Priory of Notre Dame de Laramière

Step into a world where history blends with legend?

Among the many legends surrounding the Priory of Laramière, one of the most mysterious is that ofSirens of Laramière, also known as vSerpents of the Laramière Abyss.%A0

This ancient local legend, transcribed into a story (attached), serves as the starting point for an exceptional exhibition.

As you explore the exhibition, discover how the myth of the sirens has evolved over the centuries: from Homer’s tales to depictions from the Middle Ages and the 17th and 18th centuries, all the way to the work ofHans Christian Andersen, who permanently transformed their image and personality.

The journey continues around the world, encountering the legendary aquatic creatures of many civilizations, from India to Japan, passing through other fascinating cultures.

Discover two famous “mermaids” from the Middle Ages—among the exhibition’s most fascinating curiosities and a testament to the beliefs of days gone by—are being presented to the public for the first time.%A0

A discovery as astonishing as it is intriguing, sure to pique visitors’ curiosity.

L’événement Exposition La Légende des Sirènes de Laramière Laramière a été mis à jour le 2026-08-02 par OT Cahors Vallée du Lot