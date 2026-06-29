Informations pratiques

Laramière

Salon du livre et de la BD de Laramière

Laramière Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

27ème édition du Salon du livre et de la BD, et marché artisanal.

L’association du Salon du Livre et de la Bande Dessinée de Laramière organise pour la 27ème année son salon.

Tout le monde est bienvenu, petits et grands, de tous les âges, pour découvrir nos auteur(e)s et nos auteurs de Bandes Dessinées qui seront présents lors de ce 27ème salon.

En parallèle du salon, nous vous proposons un marché artisanal avec des artisans locaux. Un stand de petite restauration et une buvette seront à votre disposition pour vous restaurer et boire sur place.

Un caricaturiste et un calligraphe seront à la disposition du public durant la journée.

Le Salon se déroulera le Dimanche 16 août de 10h à 18h à la salle des fêtes de Laramière et au centre bourg pour le marché artisanal.

Cet évènement est gratuit et ouvert à tous et à toutes. .

Laramière 46260 Lot Occitanie +33 6 80 82 46 60 jacky.berruer@orange.fr

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English :

The 27th edition of the Book and Comic Book Fair, and a craft market.

L’événement Salon du livre et de la BD de Laramière Laramière a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)