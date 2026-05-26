Festival de musique classique Notes océanes Guitarra Classica Plobannalec-Lesconil
Festival de musique classique Notes océanes Guitarra Classica Plobannalec-Lesconil mercredi 29 juillet 2026.
Plobannalec-Lesconil
Festival de musique classique Notes océanes Guitarra Classica
14 rue de l’église Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Le festival Notes Océanes, musique classique en Pays bigouden, vous attend pour sa 5ème édition.
Ambiance espagnole à Lesconil, avec la guitare de Paolo Besson, révélé dès 2021 lors de l’émission Prodiges. Il jouera seul ou avec les musiciens du Trio des airs de Albeniz, De Falla, Rodrigo, Piazzolla.
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14 rue de l’église Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 7 44 90 89 24
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English :
L’événement Festival de musique classique Notes océanes Guitarra Classica Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden
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