Plobannalec-Lesconil

Festival de musique classique Notes océanes Guitarra Classica

14 rue de l’église Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Le festival Notes Océanes, musique classique en Pays bigouden, vous attend pour sa 5ème édition.

Ambiance espagnole à Lesconil, avec la guitare de Paolo Besson, révélé dès 2021 lors de l’émission Prodiges. Il jouera seul ou avec les musiciens du Trio des airs de Albeniz, De Falla, Rodrigo, Piazzolla.

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14 rue de l’église Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 7 44 90 89 24

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English :

L’événement Festival de musique classique Notes océanes Guitarra Classica Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden