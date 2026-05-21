Festival de Musique de Chambre Nelson Goerner Théâtre Olympia Arcachon

Arcachon

Festival de Musique de Chambre Nelson Goerner

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-21 20:30:00

fin : 2027-04-21 22:30:00

Date(s) :

2027-04-21

Programme

Janáček, Dans les brumes

Schumann, Kinderszenen op.15

Schumann, Toccata op.7

Beethoven, Variations Diabelli op.120

Virtuose d’une sensibilité hors pair, Nelson Goerner est reconnu pour la profondeur et l’élégance de son jeu, capable de révéler chaque nuance, chaque respiration d’une partition. Pour ce concert, il propose un voyage poétique, tour à tour tumultueux, au coeur du piano. Avec Dans les brumes de Janáček, il explore des atmosphères intimes et mystérieuses, avant de révéler la tendresse des Scènes d’enfants de Schumann, puis la virtuosité incandescente de sa Toccata.

Après l’entracte, le regard se tourne vers la monumentalité inventive de Beethoven avec les Variations Diabelli, où rigueur, humour et imagination se conjuguent dans un tourbillon musical fascinant.

Une occasion unique d’entendre l’un des plus grands pianistes actuels à Arcachon. .

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com

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English : Festival de Musique de Chambre Nelson Goerner

L’événement Festival de Musique de Chambre Nelson Goerner Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon