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Festival de Musique de Chambre Quatuor Modigliani Théâtre Olympia Arcachon

Festival de Musique de Chambre Quatuor Modigliani Théâtre Olympia Arcachon

Festival de Musique de Chambre Quatuor Modigliani Théâtre Olympia Arcachon lundi 19 avril 2027.

Lieu : Théâtre Olympia

Adresse : 21 Avenue du Général de Gaulle

Ville : 33120 Arcachon

Département : Gironde

Début : lundi 19 avril 2027

Fin : mardi 20 avril 2027

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 35 35 Tarif de base plein tarif

Arcachon

Festival de Musique de Chambre Quatuor Modigliani

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-19 20:30:00
fin : 2027-04-19 22:30:00

Date(s) :
2027-04-19

Programme
Beethoven, Quatuor à cordes en si bémol majeur, op. 18 n°6
Beethoven, Grande Fugue pour quatuor à cordes
R. Schumann, Quatuor à cordes n°3 en la majeur, op. 41 n°3

Lié intimement au Festival de Musique de Chambre dont il assure la direction artistique, le Quatuor Modigliani incarne depuis plus de vingt ans l’excellence du quatuor à cordes, alliant exigence, complicité et intensité. Pour ce concert, il déploie un programme d’une force exceptionnelle. De la profondeur expressive du quatuor op. 18 n°6 de Beethoven à la puissance visionnaire de la Grande Fugue véritable sommet du répertoire jusqu’au lyrisme ardent du quatuor n°3 de Schumann, chaque oeuvre explore les possibilités infinies du dialogue à quatre voix. Porté par l’engagement et la sensibilité des quatre interprètes, ce programme met en lumière toute la richesse et la modernité du quatuor à cordes.   .

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 52  billetterie@arcachon.com

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English : Festival de Musique de Chambre Quatuor Modigliani

L’événement Festival de Musique de Chambre Quatuor Modigliani Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon

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