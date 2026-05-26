Festival de Musique de Chambre Quatuor Modigliani Théâtre Olympia Arcachon

Arcachon

Festival de Musique de Chambre Quatuor Modigliani

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-19 20:30:00

fin : 2027-04-19 22:30:00

Date(s) :

2027-04-19

Programme

Beethoven, Quatuor à cordes en si bémol majeur, op. 18 n°6

Beethoven, Grande Fugue pour quatuor à cordes

R. Schumann, Quatuor à cordes n°3 en la majeur, op. 41 n°3

Lié intimement au Festival de Musique de Chambre dont il assure la direction artistique, le Quatuor Modigliani incarne depuis plus de vingt ans l’excellence du quatuor à cordes, alliant exigence, complicité et intensité. Pour ce concert, il déploie un programme d’une force exceptionnelle. De la profondeur expressive du quatuor op. 18 n°6 de Beethoven à la puissance visionnaire de la Grande Fugue véritable sommet du répertoire jusqu’au lyrisme ardent du quatuor n°3 de Schumann, chaque oeuvre explore les possibilités infinies du dialogue à quatre voix. Porté par l’engagement et la sensibilité des quatre interprètes, ce programme met en lumière toute la richesse et la modernité du quatuor à cordes. .

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 52 billetterie@arcachon.com

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English : Festival de Musique de Chambre Quatuor Modigliani

L’événement Festival de Musique de Chambre Quatuor Modigliani Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon