Festival de Musique de Chambre Quatuor Modigliani Théâtre Olympia Arcachon
Festival de Musique de Chambre Quatuor Modigliani Théâtre Olympia Arcachon lundi 19 avril 2027.
Arcachon
Festival de Musique de Chambre Quatuor Modigliani
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-19 20:30:00
fin : 2027-04-19 22:30:00
Date(s) :
2027-04-19
Programme
Beethoven, Quatuor à cordes en si bémol majeur, op. 18 n°6
Beethoven, Grande Fugue pour quatuor à cordes
R. Schumann, Quatuor à cordes n°3 en la majeur, op. 41 n°3
Lié intimement au Festival de Musique de Chambre dont il assure la direction artistique, le Quatuor Modigliani incarne depuis plus de vingt ans l’excellence du quatuor à cordes, alliant exigence, complicité et intensité. Pour ce concert, il déploie un programme d’une force exceptionnelle. De la profondeur expressive du quatuor op. 18 n°6 de Beethoven à la puissance visionnaire de la Grande Fugue véritable sommet du répertoire jusqu’au lyrisme ardent du quatuor n°3 de Schumann, chaque oeuvre explore les possibilités infinies du dialogue à quatre voix. Porté par l’engagement et la sensibilité des quatre interprètes, ce programme met en lumière toute la richesse et la modernité du quatuor à cordes. .
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 52 billetterie@arcachon.com
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English : Festival de Musique de Chambre Quatuor Modigliani
L’événement Festival de Musique de Chambre Quatuor Modigliani Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon
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