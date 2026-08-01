Festival de musique du Plessix-Madeuc Manoir du Plessix Madeuc Corseul
jeudi 20 août 2026 · Manoir du Plessix Madeuc · Corseul
Informations pratiques
Corseul
Festival de musique du Plessix-Madeuc
Manoir du Plessix Madeuc 11 Lieu-dit Le Plessis Madeuc Corseul Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
4ème édition du festival du Plessix Madeuc
Mozart
Bach
Brahms
Ravel
Webern
Schubert
Poulenc
Piano Martin Jaspard, Paul Lecocq
Chant Alix Sharpin
Flûte Frédérico Altare
Violon Emmanuel Coopey
et le Quatuor Citadelles Raphaël Garrac et Mehiko Nakahira, violons Paolo Schena, alto Pauline Boudon, violoncelle .
Manoir du Plessix Madeuc 11 Lieu-dit Le Plessis Madeuc Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 93 03 69
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English :
L’événement Festival de musique du Plessix-Madeuc Corseul a été mis à jour le 2026-07-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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