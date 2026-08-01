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AGENDA · Corseul

Festival de musique du Plessix-Madeuc Place de l’Église Corseul

samedi 22 août 2026 · Place de l'Église · Corseul

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
Eglise Saint-Pierre
Ville
22130 Corseul
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Corseul

Festival de musique du Plessix-Madeuc

Place de l’Église Eglise Saint-Pierre Corseul Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

4ème édition du festival du Plessix Madeuc

Mozart
Bach
Brahms
Ravel
Webern
Schubert
Poulenc

Piano Martin Jaspard, Paul Lecocq
Chant Alix Sharpin
Flûte Frédérico Altare
Violon Emmanuel Coopey
et le Quatuor Citadelles Raphaël Garrac et Mehiko Nakahira, violons Paolo Schena, alto Pauline Boudon, violoncelle   .

Place de l’Église Eglise Saint-Pierre Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 93 03 69 

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English :

L’événement Festival de musique du Plessix-Madeuc Corseul a été mis à jour le 2026-07-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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