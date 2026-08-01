Festival de musique du Plessix-Madeuc Place de l’Église Corseul

Informations pratiques

Corseul

Festival de musique du Plessix-Madeuc

Place de l’Église Eglise Saint-Pierre Corseul Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

4ème édition du festival du Plessix Madeuc

Mozart

Bach

Brahms

Ravel

Webern

Schubert

Poulenc

Piano Martin Jaspard, Paul Lecocq

Chant Alix Sharpin

Flûte Frédérico Altare

Violon Emmanuel Coopey

et le Quatuor Citadelles Raphaël Garrac et Mehiko Nakahira, violons Paolo Schena, alto Pauline Boudon, violoncelle .

Place de l’Église Eglise Saint-Pierre Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 93 03 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival de musique du Plessix-Madeuc Corseul a été mis à jour le 2026-07-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme