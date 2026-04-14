Festival de Musique en Albret Clarinette et cordes Eglise de Francescas Francescas

Francescas

Festival de Musique en Albret Clarinette et cordes

Eglise de Francescas 14, rue Emile Fréchou Francescas Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Clarinette et cordes

Les solistes de l’ Académie RAVEL

Megumi Ozawa, clarinette

Iris Scialom et Chloé Roussev, violons

Adèle Ginestet, alto Maïa Xifaras, violoncelle

18h AUTOUR DE MOZART !

MOZART, Divertimento .

Eglise de Francescas 14, rue Emile Fréchou Francescas 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36 musique.albret@gmail.com

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English : Festival de Musique en Albret Clarinette et cordes

L’événement Festival de Musique en Albret Clarinette et cordes Francescas a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret