Festival de Musique en Albret Clarinette et cordes Eglise de Francescas Francescas
Festival de Musique en Albret Clarinette et cordes Eglise de Francescas Francescas mardi 21 juillet 2026.
Francescas
Festival de Musique en Albret Clarinette et cordes
Eglise de Francescas 14, rue Emile Fréchou Francescas Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Clarinette et cordes
Les solistes de l’ Académie RAVEL
Megumi Ozawa, clarinette
Iris Scialom et Chloé Roussev, violons
Adèle Ginestet, alto Maïa Xifaras, violoncelle
18h AUTOUR DE MOZART !
MOZART, Divertimento .
Eglise de Francescas 14, rue Emile Fréchou Francescas 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36 musique.albret@gmail.com
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English : Festival de Musique en Albret Clarinette et cordes
L’événement Festival de Musique en Albret Clarinette et cordes Francescas a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret