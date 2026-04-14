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Festival de Musique en Albret Clarinette et cordes Eglise de Francescas Francescas

Festival de Musique en Albret Clarinette et cordes Eglise de Francescas Francescas

Festival de Musique en Albret Clarinette et cordes Eglise de Francescas Francescas mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Eglise de Francescas

Adresse : 14, rue Emile Fréchou

Ville : 47600 Francescas

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Francescas

Festival de Musique en Albret Clarinette et cordes

Eglise de Francescas 14, rue Emile Fréchou Francescas Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Clarinette et cordes
Les solistes de l’ Académie RAVEL 

Megumi Ozawa, clarinette
Iris Scialom et Chloé Roussev, violons
Adèle Ginestet, alto Maïa Xifaras, violoncelle

18h AUTOUR DE MOZART !
MOZART, Divertimento   .

Eglise de Francescas 14, rue Emile Fréchou Francescas 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36  musique.albret@gmail.com

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English : Festival de Musique en Albret Clarinette et cordes

L’événement Festival de Musique en Albret Clarinette et cordes Francescas a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret

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