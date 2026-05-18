Marchés gourmands Place du centre Francescas
Marchés gourmands Place du centre Francescas mercredi 8 juillet 2026.
Francescas
Marchés gourmands
Place du centre Place du Centre Francescas Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-08-26 23:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Des marchés gourmand et animés sont proposés tous les mercredis soir sur la place du village. .
Place du centre Place du Centre Francescas 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 73 55 84
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English : Marchés gourmands
L’événement Marchés gourmands Francescas a été mis à jour le 2026-05-18 par OT de l’Albret