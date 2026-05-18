Marchés gourmands Place du centre Francescas

Francescas

Marchés gourmands

Place du centre Place du Centre Francescas Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Des marchés gourmand et animés sont proposés tous les mercredis soir sur la place du village. .

Place du centre Place du Centre Francescas 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 73 55 84

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English : Marchés gourmands

L’événement Marchés gourmands Francescas a été mis à jour le 2026-05-18 par OT de l’Albret