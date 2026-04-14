Festival de Musique en Albret Les têtes de chiens Eglise de Montagnac sur Auvignon Montagnac-sur-Auvignon

Montagnac-sur-Auvignon

Festival de Musique en Albret Les têtes de chiens

Eglise de Montagnac sur Auvignon 19, grand rue Montagnac-sur-Auvignon Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:00:00

fin : 2026-07-27 21:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Concert vocal La Marelle

Les Têtes de chien

Justin Bonnet, baryton Philippe Bellet, ténor

Henri Costa, basse Didier Verdeille, ténor Gregory Veux, baryton

Les Têtes de Chien sont un Quintette contemporain à capella pour chansons traditionnelles qui, depuis Portraits d’hommes (FA571), a fait sa réputation en modernisant les chansons territoriales en langue française. Ils nous proposent cette marelle, qui de terre à ciel, revisite les chants populaires du légendaire chrétien. Se mélangent ici légendes païennes et croyances bibliques, tradition et modernité, terroirs patrimoniaux immatériels et arrangements urbains contemporains.

Première partie: l’écume des sons quintet Agenais autour de Bernard Janssens .

Eglise de Montagnac sur Auvignon 19, grand rue Montagnac-sur-Auvignon 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36 musique.albret@gmail.com

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English : Festival de Musique en Albret Les têtes de chiens

L’événement Festival de Musique en Albret Les têtes de chiens Montagnac-sur-Auvignon a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret