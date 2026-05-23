Journée Pleine présence de soi Espace Vers soi Montagnac-sur-Auvignon
Journée Pleine présence de soi Espace Vers soi Montagnac-sur-Auvignon dimanche 5 juillet 2026.
Montagnac-sur-Auvignon
Journée Pleine présence de soi
Espace Vers soi 1302 Route de Bruch Montagnac-sur-Auvignon Lot-et-Garonne
Tarif : 100 – 100 – 100 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
L’’Espace Vers Soi à Montagnac-sur-Auvignon propose une journée Pleine Présence à Soi , un temps dédié au calme, à l’écoute de soi et au moment présent.
Dans une atmosphère douce et bienveillante, cette journée alternera méditation, yoga sur chaise, marche consciente, exercices de pleine conscience et découverte de la méthode Feldenkrais. Un programme pensé pour prendre le temps de souffler, observer et retrouver un espace de sérénité loin du rythme du quotidien.
Au programme
• 11h Méditation
• 12h Yoga sur chaise
• 12h30 Repas en pleine conscience
• 13h30 Marche consciente
• 14h Feldenkrais
• 15h Exercice de vision sans tête (Douglas Harding)
• 16h Méditation
Informations et inscriptions auprès d’Agnès Turquois .
Espace Vers soi 1302 Route de Bruch Montagnac-sur-Auvignon 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 29 65 90 contact@espaceversoi.com
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English : Journée Pleine présence de soi
L’événement Journée Pleine présence de soi Montagnac-sur-Auvignon a été mis à jour le 2026-05-23 par OT de l’Albret