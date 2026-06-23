Villepail

FESTIVAL DE POLYPHONIES

Villepail Mayenne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Le Festival de Polyphonies revient à Villepail du 17 au 25 juillet 2026 ! Quatre rendez-vous exceptionnels vous attendent pour découvrir des chants venus d’horizons différents polyphonies traditionnelles, chants de marins, musique arménienne et répertoire orthodoxe slave.

Festival de Polyphonies de Villepail 2026

Cet été, laissez-vous porter par la magie des voix et des traditions du monde lors du Festival de Polyphonies, organisé par Les Ri-Pail de la Corniche à Villepail.

Du 17 au 25 juillet 2026, l’église et la place de la mairie accueilleront des artistes aux univers variés pour un voyage musical riche en émotions, entre chants traditionnels, folk marin, polyphonies arméniennes et répertoire orthodoxe slave.

Au programme

– Les Voix du Haut-Maine Vendredi 17 juillet à 20h30

– Strang Hugg (chants de marins folk) Samedi 18 juillet à 21h00

– Lilit Danielyan (chant traditionnel arménien) Mercredi 22 juillet à 20h30

– Polyphonies Orthodoxes Slaves Samedi 25 juillet à 17h00

Dans le cadre authentique et chaleureux de notre village, venez partager des moments de découverte, d’émotion et de convivialité autour de la musique vocale.

Buvette sur place

Renseignements 06 21 03 92 61

Un rendez-vous culturel incontournable au cœur de la Corniche de Pail, où les voix se rencontrent et les traditions se répondent. .

Villepail 53250 Mayenne Pays de la Loire +33 6 21 03 92 61 quercus63@hotmail.fr

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English :

The Polyphonies Festival returns to Villepail from July 17 to 25, 2026! Four exceptional events await you, offering the chance to discover songs from diverse traditions: traditional polyphonic music, sea shanties, Armenian music, and the Slavic Orthodox repertoire.

L’événement FESTIVAL DE POLYPHONIES Villepail a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs