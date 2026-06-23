Villepail

WEEK-END FESTIF A VILLEPAIL

Villepail Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-05 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Les 4 et 5 juillet, venez partager deux jours de fête, de musique et de convivialité ! Samedi dès 19h Gino Pizza, Orgue de Barbarie, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et buvette. Dimanche repas champêtre, animation Bagnoles Troup Dance, tombola !

Week-end Festif à Villepail deux jours de convivialité et de partage !

Le Comité d’Animation Villepaillais vous donne rendez-vous pour un week-end placé sous le signe de la fête, de la musique et de la bonne humeur !

Samedi 4 juillet

Dès 19h, profitez d’une soirée gourmande avec Gino Pizza, avant de vous laisser entraîner par les mélodies entraînantes de l’Orgue de Barbarie de Fred Tolfey.

À partir de 22h, participez à la traditionnelle retraite aux flambeaux, moment incontournable qui illuminera les rues du village dans une ambiance chaleureuse et familiale.

La soirée se clôturera en beauté avec un spectaculaire feu d’artifice.

Buvette sur place toute la soirée.

Dimanche 5 juillet

Place au traditionnel Repas Champêtre, un moment privilégié pour se retrouver autour d’une table conviviale et savourer un délicieux menu préparé pour l’occasion.

L’après-midi sera animé par le groupe Bagnoles Troup Dance, tandis que petits et grands pourront profiter de nombreuses activités

– Tombola

– Jeux en bois

– Animation musicale

– Moments de rencontre et de partage

Dans le cadre chaleureux de notre village, venez en famille ou entre amis partager deux journées festives, conviviales et intergénérationnelles.

Réservation du repas avant le 26 juin

06 16 50 70 33

ou

06 98 85 60 36

Villepail vous attend pour célébrer l’été dans la bonne humeur ! .

Villepail 53250 Mayenne Pays de la Loire +33 6 16 50 70 33 ca.villepaillais@gmail.com

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English :

On July 4 and 5, come join us for two days of celebration, music, and fun! Saturday starting at 7 p.m.: Gino Pizza, barrel organ, torchlight procession, fireworks, and a refreshment stand. Sunday: picnic lunch, entertainment by Bagnoles Troup Dance, and a raffle!

L’événement WEEK-END FESTIF A VILLEPAIL Villepail a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs