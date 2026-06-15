Festival de Pont-Croix voix et musique de chambre Pont-Croix

Pont-Croix

Festival de Pont-Croix voix et musique de chambre

Collégiale Notre Dame de Roscudon Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-10

Cette 12ème édition du festival de musique de chambre de Pont-Croix se compose de 7 concerts du 10 au 17 juillet 2026 (Relâche le 14 juillet). Les concerts auront lieu à la collégiale de Pont-Croix (Notre Dame de Roscudon) à 20h30.

C’est à la demande du Professeur Pouliquen alors Président de la Fondation Singer-Polignac, d’origine bretonne comme moi, que je me suis mis à chercher une résidence hors les murs de la Fondation pour y accueillir en été les jeunes musiciens et ensembles de chambre en résidence de travail toute l’année à Paris.

Des amis mélomanes possédant des résidences dans le Cap Sizun me parlèrent de Pont-Croix et de sa magnifique collégiale qui accueillit pendant de nombreuses années des musiciens du célèbre orchestre de chambre de Stuttgart et avec grand succès.

Le charme de cette petite cité de caractère, l’acoustique idéalement boisée de Notre-Dame de Roscudon, l’accueil amical de la mairie, l’existence d’une association de bénévoles prête à nous aider, tout était réuni pour que le Professeur Pouliquen retrouve ses musiciens et la Bretagne à Pont-Croix.

Il ne s’agissait pas de créer un festival de musique de plus, où des jeunes virtuoses feraient assaut des tubes sempiternellement ressassés mais d’y fonder une maison commune où explorer en profondeur les chefs d’œuvre et les œuvres les plus rares, mais toutes aussi essentielles de la musique de chambre dans toutes ses configurations instrumentales, de l’époque baroque à la musique d’aujourd’hui.

Depuis, le festival de Pont-Croix est devenu la halte estivale préférée de deux générations de musiciens qui peuvent y expérimenter, et souvent pour la première fois en public, toutes les œuvres nécessaires à leur évolution musicale. .

Collégiale Notre Dame de Roscudon Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Festival de Pont-Croix voix et musique de chambre Pont-Croix a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz