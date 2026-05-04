Festival de Quatuors du Luberon 9 rue de la République Goult
Festival de Quatuors du Luberon 9 rue de la République Goult vendredi 14 août 2026.
Goult
Festival de Quatuors du Luberon
9 rue de la République 84220 Goult Vaucluse
Tarif : 25 – 25 – 31 EUR
Tarif réduit
Adhérents AMLPA
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Concert du Quatuor Magenta J. Haydn Quatuor op. 33 n°2 Grażyna Bacewicz Quatuor n°1
Fanny Mendelssohn Nocturne en sol mineur, H. 337 Quatuor en mi bémol majeur, H. 277
.
9 rue de la République 84220 Goult 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 34 42 25 quatuorsduluberon@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Magenta Quartet concert J. Haydn Quartet op. 33 n°2 Gra?yna Bacewicz Quartet n°1
Fanny Mendelssohn Nocturne in G minor, H. 337 Quartet in E flat major, H. 277
L’événement Festival de Quatuors du Luberon Goult a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon