Festival de Quatuors du Luberon 9 rue de la République Goult
Festival de Quatuors du Luberon 9 rue de la République Goult samedi 22 août 2026.
Goult
Festival de Quatuors du Luberon
9 rue de la République 84220 Goult Vaucluse
Tarif : 32 – 32 – 38 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Concert du Quatuor Elmire Cycle Razumovski 1ère partie L. van Beethoven Quatuor n°7 op. 59 n°1 Razumovski L. van Beethoven Quatuor n°8 op. 59 n°2 Razumovski
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9 rue de la République 84220 Goult 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 34 42 25 quatuorsduluberon@yahoo.fr
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English :
Concert by the Elmire Quartet Razumovski cycle Part 1 L. van Beethoven Quartet no. 7 op. 59 no. 1 Razumovski L. van Beethoven Quartet no. 8 op. 59 no. 2 Razumovski
L’événement Festival de Quatuors du Luberon Goult a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon