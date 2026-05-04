Festival de Quatuors du Luberon 9 rue de la République Goult

Goult

Festival de Quatuors du Luberon

9 rue de la République 84220 Goult Vaucluse

Tarif : 32 – 32 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Concert du Quatuor Elmire Cycle Razumovski 1ère partie L. van Beethoven Quatuor n°7 op. 59 n°1 Razumovski L. van Beethoven Quatuor n°8 op. 59 n°2 Razumovski

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9 rue de la République 84220 Goult 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 34 42 25 quatuorsduluberon@yahoo.fr

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English :

Concert by the Elmire Quartet Razumovski cycle Part 1 L. van Beethoven Quartet no. 7 op. 59 no. 1 Razumovski L. van Beethoven Quartet no. 8 op. 59 no. 2 Razumovski

L’événement Festival de Quatuors du Luberon Goult a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon