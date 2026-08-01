Festival de Tau Neufs Arènes Albert Laty Plan-d’Orgon

Informations pratiques

Plan-d’Orgon

Festival de Tau Neufs

Vendredi 7 août 2026 à partir de 21h30. Arènes Albert Laty 45 Rue des Arènes Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Festival de Tau Neufs à Plan d’Orgon.

Festival de Tau Neufs aux Arènes Albert Laty.



Manades Chapelle, Du Rhône, Richebois, Tiberio.

Raseteurs Bernard, Boyer, Geoffray, Mateo, Michelier. .

Arènes Albert Laty 45 Rue des Arènes Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 04 62 95

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English :

Festival de Tau Neufs in Plan d’Orgon.

L’événement Festival de Tau Neufs Plan-d’Orgon a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence