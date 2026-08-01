Festival de Tau Neufs Arènes Albert Laty Plan-d’Orgon
vendredi 7 août 2026 · Arènes Albert Laty · Plan-d'Orgon
Informations pratiques
Plan-d’Orgon
Festival de Tau Neufs
Vendredi 7 août 2026 à partir de 21h30. Arènes Albert Laty 45 Rue des Arènes Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Festival de Tau Neufs à Plan d’Orgon.
Festival de Tau Neufs aux Arènes Albert Laty.
Manades Chapelle, Du Rhône, Richebois, Tiberio.
Raseteurs Bernard, Boyer, Geoffray, Mateo, Michelier. .
Arènes Albert Laty 45 Rue des Arènes Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 04 62 95
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English :
Festival de Tau Neufs in Plan d’Orgon.
L’événement Festival de Tau Neufs Plan-d’Orgon a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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