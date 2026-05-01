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Festival de Théâtre Amateur Epinac entre en scène Knock Théâtre Municipal Autun

Festival de Théâtre Amateur Epinac entre en scène Knock Théâtre Municipal Autun samedi 30 mai 2026.

Lieu : Théâtre Municipal

Adresse : Place du Champ-de-Mars

Ville : 71400 Autun

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Autun

Festival de Théâtre Amateur Epinac entre en scène Knock

Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Knock est une satire des médecins dans l’esprit de Molière. Entre incompétence et naïveté des uns et roublardise de l’autre, les situations cocasses se succèdent. Mais Knock est aussi un pervers manipulateur qui soumet tous et chacun à sa volonté et son ambition.
Auteur Jules Romains
Mise en scène Jacques Arnoult
Distribution Aryan Schenk (Knock), Frédéric Soeurs et Jacques Arnoult (M. Parpalaid), Nadine Soeurs (Mme Parpalaid, la dame en violet), Martial Dufour (Le tambour, Scipion, un gars), David Gerard (M. Mousquet), Céline Horrein (Mme Bernard, la dame en noir, Mme Rémy), Julie Schenk (Jean, un gars), Louanne (Mariette).   .

Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Festival de Théâtre Amateur Epinac entre en scène Knock

L’événement Festival de Théâtre Amateur Epinac entre en scène Knock Autun a été mis à jour le 2026-04-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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