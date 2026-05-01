Festival de Théâtre Amateur Epinac entre en scène Knock Théâtre Municipal Autun

Autun

Festival de Théâtre Amateur Epinac entre en scène Knock

Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Knock est une satire des médecins dans l’esprit de Molière. Entre incompétence et naïveté des uns et roublardise de l’autre, les situations cocasses se succèdent. Mais Knock est aussi un pervers manipulateur qui soumet tous et chacun à sa volonté et son ambition.

Auteur Jules Romains

Mise en scène Jacques Arnoult

Distribution Aryan Schenk (Knock), Frédéric Soeurs et Jacques Arnoult (M. Parpalaid), Nadine Soeurs (Mme Parpalaid, la dame en violet), Martial Dufour (Le tambour, Scipion, un gars), David Gerard (M. Mousquet), Céline Horrein (Mme Bernard, la dame en noir, Mme Rémy), Julie Schenk (Jean, un gars), Louanne (Mariette). .

Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival de Théâtre Amateur Epinac entre en scène Knock

L’événement Festival de Théâtre Amateur Epinac entre en scène Knock Autun a été mis à jour le 2026-04-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)