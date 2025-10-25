Festival de Théâtre Au Même Instant Mutzig

Mutzig

Festival de Théâtre Au Même Instant

Cour de la Dîme Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

La compagnie Au Même Instant s’empare du Foyer de Mutzig pour un week-end d’immersion totale. Rires, émotions fortes, piques de couple et secrets de famille… Il y en aura pour tous les goûts !

Le tout premier Festival de Théâtre AMI débarque à Mutzig !

La compagnie Au Même Instant s’empare du Foyer de Mutzig pour un week-end d’immersion totale. Rires, émotions fortes, piques de couple et secrets de famille… Il y en aura pour tous les goûts !

Découvrez notre programmation exclusive

Initiation au théâtre samedi 4 juillet de 15h-16h sur réservation limitée à 12 personnes .

CÔTÉ ATELIERS (Entrée libre, au chapeau)

Samedi 17h00 Variations autour du couple I Le rendu d’atelier de Lingolsheim. Des tranches de vie drôles, tendres et piquantes.

Dimanche 14h00 Variations autour du couple II Le rendu d’atelier de Mutzig. Quand le quotidien à deux devient un formidable terrain de jeu (et de chamailleries) !

CÔTÉ SPECTACLES (7€ la pièce 12€ le pass 2 spectacles)

Samedi 20h00 Apollinaire Amour & Guerre Une performance théâtrale et poétique poignante.

Dimanche 16h30 Arsenic et Vieilles Dentelles Le grand spectacle de clôture par notre Troupe. Une comédie noire culte et complètement déjantée !

Bonus Envie de tester les planches ? Ne manquez pas l’Initiation au Théâtre le samedi à 15h (attention, limité à 12 places !).

CÔTÉ PAPILLES

Parce que le théâtre, ça creuse… Notre Foodtruck Kroc’s Gaufre de gaufres artisanales (salées et sucrées) et notre buvette seront là tout le week-end pour régaler vos papilles entre deux rideaux levés ! (Pensez à cocher vos préférences lors de votre inscription !)

Venez partager le plaisir de la scène avec nous et soutenez le théâtre amateur local. On vous attend nombreux ! .

Cour de la Dîme Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 22 05 73 cieaumemeinstant@gmail.com

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English :

The Au Même Instant company takes over the Foyer de Mutzig for a weekend of total immersion. Laughter, strong emotions, couple spats and family secrets… Something for everyone!

L’événement Festival de Théâtre Au Même Instant Mutzig a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig