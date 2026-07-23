Festival de Théâtre baroque L’Oghmac La jalouise de Barbouillé Domaine Déparetmental de Campagne Campagne
mercredi 5 août 2026 · Domaine Déparetmental de Campagne · Campagne
Informations pratiques
Campagne
Festival de Théâtre baroque L’Oghmac La jalouise de Barbouillé
Domaine Déparetmental de Campagne Château de Campagne Campagne Dordogne
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
21h. Coups de bâton, maris féroces, pédants et vieux pères, tous les ingrédients sont réunis pour rire ! Ce spectacle a conquis 6500 spectateurs à travers la France. 6,50€ à 12€
Coups de bâton, maris féroces, pédants et vieux pères, tous les ingrédients sont réunis pour rire ! Créé pendant les tournées de l’Illustre Théâtre, Barbouillé montre que Molière a lu Tabarin. Ce spectacle a conquis 6500 spectateurs à travers la france.
Le château de Campagne lui servira d’écrin à la lumière des bougies. .
Domaine Déparetmental de Campagne Château de Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 89 25 resa@compagnieoghma.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de Théâtre baroque L’Oghmac La jalouise de Barbouillé
9 p.m. Concrete hammers, fierce husbands, loudmouths, and old fathers—all the ingredients are there for a good laugh! This show has captivated 6,500 audience members across France. 6.50? to 12?
L’événement Festival de Théâtre baroque L’Oghmac La jalouise de Barbouillé Campagne a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Campagne (Dordogne)
- Été Actif Spéléologie Route de Saint Cyprien Campagne 31 juillet 2026
- Spectacles des vendredis Ensemble Giullari (Italie) Festival Cultures aux coeurs Le bourg Campagne 31 juillet 2026
- Spectacles des vendredis L’inaccessible étoiule Le bourg Campagne 31 juillet 2026
- Eté Actif Escalade Route de Saint Cyprien Campagne 4 août 2026
- Été actif Initiation au pistage animalier Le Bourg Campagne 4 août 2026