Festival de Théâtre baroque L’Oghmac La jalouise de Barbouillé Domaine Déparetmental de Campagne Campagne

Informations pratiques

Campagne

Festival de Théâtre baroque L’Oghmac La jalouise de Barbouillé

Domaine Déparetmental de Campagne Château de Campagne Campagne Dordogne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

21h. Coups de bâton, maris féroces, pédants et vieux pères, tous les ingrédients sont réunis pour rire ! Ce spectacle a conquis 6500 spectateurs à travers la France. 6,50€ à 12€

Coups de bâton, maris féroces, pédants et vieux pères, tous les ingrédients sont réunis pour rire ! Créé pendant les tournées de l’Illustre Théâtre, Barbouillé montre que Molière a lu Tabarin. Ce spectacle a conquis 6500 spectateurs à travers la france.

Le château de Campagne lui servira d’écrin à la lumière des bougies. .

Domaine Déparetmental de Campagne Château de Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 89 25 resa@compagnieoghma.com

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English : Festival de Théâtre baroque L’Oghmac La jalouise de Barbouillé

9 p.m. Concrete hammers, fierce husbands, loudmouths, and old fathers—all the ingredients are there for a good laugh! This show has captivated 6,500 audience members across France. 6.50? to 12?

L’événement Festival de Théâtre baroque L’Oghmac La jalouise de Barbouillé Campagne a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère