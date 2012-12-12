Festival de théâtre Cher Marcel ou comment transformer sa vie en chef d’oeuvre Montreuil-Bellay samedi 29 août 2026.

Montreuil-Bellay

Festival de théâtre Cher Marcel ou comment transformer sa vie en chef d’oeuvre

3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Rendez-vous pour la 5ème édition du festival de théâtre de Montreuil-Bellay ! Cette année, le comité artistique vous a préparé un programme particulièrement alléchant, sous le parrainage de Lionel Fernandez, bien connu des habitués du festival.

Olivier Dutaillis signe et interprète ce solo vibrant, moment de littérature drôle et touchant, sous forme d’une conférence intime dédiée à Marcel Proust sur une musique de Reynaldo Hahn, Ravel, Fauré, et des capsules vidéos cocasses inspirées de courts métrages des années 1920.

Par la Compagnie des halles.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 29 août 2026 à partir de 16h. .

3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com

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English :

Join us for the 5th edition of the Montreuil-Bellay theater festival! This year, the artistic committee has prepared a particularly tempting program, under the patronage of Lionel Fernandez, well known to festival regulars.

L’événement Festival de théâtre Cher Marcel ou comment transformer sa vie en chef d’oeuvre Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME