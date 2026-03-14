Festival de Théâtre de Figeac lecture, rencontre, théâtre Bubble et l’Avare Figeac
Festival de Théâtre de Figeac lecture, rencontre, théâtre Bubble et l’Avare Figeac samedi 25 juillet 2026.
Figeac
Festival de Théâtre de Figeac lecture, rencontre, théâtre Bubble et l’Avare
divers lieux/salle balène/cour du puy Figeac Lot
Tarif : – – 28 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Avec ce festival, le théâtre habite Figeac
Avec ce festival, le théâtre habite Figeac. Il en traverse les pierres, les places, les regards. Nous avons voulu prolonger cet élan, sans nostalgie, en inventant une façon plus libre, plus joyeuse, plus vivante de faire festival investir la ville, faire dialoguer patrimoine et création, rapprocher les artistes et les publics. Pour un festival qui se vit autant qu’il se regarde !
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divers lieux/salle balène/cour du puy Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78
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English :
With this festival, theater comes to Figeac
L’événement Festival de Théâtre de Figeac lecture, rencontre, théâtre Bubble et l’Avare Figeac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Figeac
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