Festival de théâtre Feydeau en 3 mouvements ou l’art du quiproquo Montreuil-Bellay vendredi 28 août 2026.

Montreuil-Bellay

Festival de théâtre Feydeau en 3 mouvements ou l’art du quiproquo

3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Rendez-vous pour la 5ème édition du festival de théâtre de Montreuil-Bellay ! Cette année, le comité artistique vous a préparé un programme particulièrement alléchant, sous le parrainage de Lionel Fernandez, bien connu des habitués du festival.

Feydeau en trois mouvements célèbre l’art du quiproquo à travers trois courtes pièces du maître du vaudeville Amour et Piano, J’ai mal aux dents et Par la fenêtre. Situations absurdes, malentendus et dialogues savoureux s’enchaînent dans un concentré de fantaisie et d’humour.

Par la Compagnie Ruzaro.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 28 août 2026 à partir de 18h. .

3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for the 5th edition of the Montreuil-Bellay theater festival! This year, the artistic committee has prepared a particularly tempting program, under the patronage of Lionel Fernandez, well known to festival regulars.

L’événement Festival de théâtre Feydeau en 3 mouvements ou l’art du quiproquo Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME