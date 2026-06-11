Festival de théâtre Je veux voir Mioussov Montreuil-Bellay
Festival de théâtre Je veux voir Mioussov Montreuil-Bellay dimanche 30 août 2026.
Montreuil-Bellay
Festival de théâtre Je veux voir Mioussov
3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 11:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Rendez-vous pour la 5ème édition du festival de théâtre de Montreuil-Bellay ! Cette année, le comité artistique vous a préparé un programme particulièrement alléchant, sous le parrainage de Lionel Fernandez, bien connu des habitués du festival.
Je veux voir Mioussov est une comédie à cent à l’heure, haute en couleur. Les portes claquent, le rythme s’emballe, un vent de folie s’empare de la maison de repos des Tournesols, de son personnel et de ses clients
Par la Compagnie du Portail.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 30 août 2026 à partir de 11h. .
3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for the 5th edition of the Montreuil-Bellay theater festival! This year, the artistic committee has prepared a particularly tempting program, under the patronage of Lionel Fernandez, well known to festival regulars.
L’événement Festival de théâtre Je veux voir Mioussov Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire)
- Fête de la musique Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay 19 juin 2026
- Musique en la Demeure L’Odyssée harmonique, voyage au coeur du son Montreuil-Bellay 26 juin 2026
- Saison d’expositions Trait de vie Montreuil-Bellay 2 juillet 2026
- On dîne en Vigne ! Montreuil-Bellay 3 juillet 2026
- Musique en la Demeure Didier Buisson Montreuil-Bellay 5 juillet 2026